Прихильник теорії про пласку Землю полетів на зібраній в гаражі ракеті

В ході вкрай небезпечного польоту пілот практично не постраждав, поскаржився лише на біль у спині.

Американець Майк Хьюз здійснив у Каліфорнії (США) політ на саморобній ракеті з паровою тягою.

Як повідомляє CNBC з посиланням на Associated Press, його ракета дозволила йому злетіти на висоту приблизно 1875 футів (приблизно 570 метрів), після чого він приземлився з парашутом в пустелі Мохаве.

В ході вкрай небезпечного польоту пілот практично не постраждав. Після польоту він заявив, що якщо не вважати болі в спині, то він почуває себе чудово.

Читайте такожІлон Маск показав відео про історичний запуск Falcon Heavy

«Я втомився від розмов про те, що мені не вистачило сміливості, і що я не побудував ракету. Я втомився від подібного. Я взяв себе в руки і зробив це», - заявив Хьюз.

61-річний ентузіаст працює водієм лімузина. Для здійснення запуску він перетворив мобільний будинок-трейлер на рампу, що дозволяє виконати пуск під вертикальним кутом. Дане пристосування нібито дозволило йому обійтися без дозволу на запуск ракети з громадської землі, про яке він раніше просив у влади. Протягом декількох місяців Хьюз працював над своєю ракетою у власному гаражі.

Майк Хьюз вірить, що земля насправді – не кругла, а пласка. Свою точку зору він активно відстоює в соцмережах. Надалі він хоче побудувати потужну ракету, яка дозволить йому своїми очима перевірити свою теорію.

Як повідомлялося, Хьюз планував здійснити політ ще в листопаді минулого року, однак тоді не отримав дозволу. За його словами, Бюро з управління державними і громадськими землями США не дало дозвіл на старт ракети з громадської території, хоча рік тому дало йому усний дозвіл.