Google закриє сервіс Play Music - ЗМІ

Йому на зміну прийде зовсім новий додаток - YouTube Remix.

Компанія Google збирається до кінця року закрити популярний музичний сервіс Play Music.

Читайте такожGmail оновив систему безпеки, додавши функцію самознищення листів

Йому на зміну прийде зовсім новий додаток - YouTube Remix, повідомляє Droid Life з посиланням на власні джерела. Вперше про новий музичний сервіс YouTube Remix заговорили наприкінці минулого року. Тоді повідомлялося, що він дозволить YouTube більш ефективно конкурувати зі Spotify і Apple Music. Незабаром з'явилося повідомлення, що Google і YouTube вдалося домовитися з найбільшими музичними лейблами щодо ліцензування контенту.

Remix, судячи з усього, буде діяти за моделлю, схожою зі Spotify, пропонуючи користувачам слухати треки за запитом. Деякі функції, включаючи перегляд музичних кліпів, будуть запозичені у YouTube.

У березні керівник музичного сервісу YouTube Ліор Коен підтвердив, що новий сервіс "візьме найкраще з Google Play Music і YouTube". У практичному плані це, швидше за все, буде означати примусове перенесення плейлистів і музичних збірок з Google Play Music на нову платформу.

"Ми вже анонсували об'єднання продуктових команд YouTube Music і Google Play раніше - музика дуже важлива для Google, тому ми хочемо, щоб у нас було одне рішення, що відповідає потребам і користувачів, і артистів. На сьогодні для користувачів нічого не змінюється, перед введенням будь-яких змін ми повідомимо про це", - підкреслив представник Youtube в коментарі Droid Life.

Поки компанія не називає конкретних термінів переходу на нову платформу. Судячи з останньої заяви адміністрації YouTube, перед цим будуть розіслані відповідні повідомлення