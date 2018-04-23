Слідом за Google Роскомнагляд заблокував YouTube, а Telegram все ще працює

Найбільше звітів про збої в роботі YouTube надійшло ввечері 22 квітня, а також вранці 23 квітня.

Користувачі з різних регіонів Росії повідомляють про проблеми з доступом до сайту відеохостингу YouTube.

Про це повідомляє Сноб з посиланням на матеріали сайту Downdetector, який відстежує перебої в роботі різних інтернет-сервісів.

YouTube перестав відкриватися у Центральній Росії, на півдні країни, а також на Уралі, в Поволжі і ряді регіонів Сибіру. Проблеми з доступом спостерігаються в тому числі в Москві та Петербурзі.

Користувачі повідомляють про недоступність YouTube з неділі, 22 квітня, тобто з моменту, коли Роскомнагляд почав блокувати IP-адреси Google.

Найбільше звітів про збої в роботі YouTube надійшло ввечері 22 квітня, а також вранці 23 квітня.

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Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram в РФ працює, а сайт Роскомнагляду – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнагляд погрожує заблокувати Facebook.

Тим часом Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну, наприклад, від Google.