Google заборонив використовувати свій домен для обходу блокування сайтів

Доменне право дозволяло розробникам використовувати Google в якості проксі-сервера, перенаправляючи трафік на свої власні сервери через домен Google.com.

Компанія Google змінила свою мережеву архітектуру, щоб заборонити використання своїх доменів для обходу блокування.

Правила змінилися у всіх сервісах Google, це загрожує порушити роботу низки антицензурних інструментів, включно з Signal, GreatFire.org і Psiphon VPN, пише Новое время з посиланням на The Verge.

Представник Google сказав журналістам, що зміни були результатом давно запланованого оновлення мережі.

"Використання підставного домену ніколи не було функціоналом Google, але до останнього часу це працювало через особливості нашого програмного забезпечення. Ми постійно оновлюємо мережу і в рамках чергового доповнення відключили цей режим. Повертати його в майбутньому ми не плануємо", - заявив представник Google.

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Доменне право дозволяло розробникам використовувати Google в якості проксі-сервера, перенаправляючи трафік на свої власні сервери через домен Google.com. Це особливо важливо для ухилення від цензури на державному рівні, яка може спробувати заблокувати весь трафік. До тих пір, поки служба використовує доменне фронування, всі запити даних усередині країни направляються в Google.com.

Групи захисту цифрових прав вже закликають Google переглянути цей крок.

"Дозвіл для підставного домену означав, що потенційно мільйони людей змогли отримати вільніший інтернет і користуватися своїми правами людини. Ми настійно закликаємо Google пам'ятати про свою прихильність правам людини та свободі інтернету", - сказав Натан Уайт з групи Access Now.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 30 квітня сервіс Opera VPN для iOS та Android, який допомагає обходити блокування в мережі Інтернет, припинить свою роботу.

Зазначимо, VPN - це віртуальна приватна мережа, що дозволяють забезпечити одне або кілька мережних з'єднань. Такі з'єднання працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету. За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.