Археологи знайшли в Перу масове поховання принесених в жертву дітей (відео)

Рештки належать дітям від 5 до 14 років.

Археологи в північній частині Перу знайшли рештки 140 принесених в жертву дітей. Науковці кажуть, що це може стати найбільшим в світі випадком дитячої жертви.

Рештки належать дітям від 5 до 14 років, повідомляє Associated Press. За словами вчених, дітей пожертвували під час урочистої церемонії близько 550-ти років тому. Також поруч з похованням знайшли рештки понад 200 лам, вірогідно, принесених у жертву того ж дня.

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Поховання було побудовано у традиціях імперії Чиму. Вважається, що дітей пожертвували через повені, викликані коливаннями океанської води, від яких страждало перуанське узбережжя.

Сліди на скелетах говорять про те, що дітей, наймовірніше, убили ударом ножем в груди. Положення ребер вказує на те, що з дітей намагалися витягти серце.

"Вони, напевно, пропонували богам найважливіше, що вони мали в суспільстві, а головне - діти, бо вони представляють майбутнє", - сказав професор археології Національного університету Трухільо в Перу Габріель Прієто, який очолював розкопки.

Він додав, що з тієї ж причини для жертви були обрані лами, оскільки ці тварини були основною частиною перуанської економіки.

Як повідомляв УНІАН, в африканській пустелі археологи знайшли руїни загадкового храму.