Прихований оазис: в африканській пустелі археологи знайшли руїни загадкового храму

Фахівці знайшли передню частину будівлі, вхід, частину переднього двору і залишки фундаменту.

Єгипетські археологи виявили руїни греко-римського храму в Лівійській пустелі, приблизно в 300 кілометрах на південь від узбережжя Середземного моря.

Фахівці знайшли передню частину будівлі, вхід, частину переднього двору і залишки фундаменту. Про це повідомляє видання Science Alert.

В ході розкопок були виявлені древні артефакти: керамічний посуд, монети, уламки скульптури чоловіка, вапняні статуї левів і стовпи. Архітектурні елементи виявилися прикрашені малюнками і рельєфами з греко-римськими мотивами, зокрема, іоніками — орнаментами з яйцеподібних форм, розділених «стрілками». Сам храм датується проміжком від 200 року до нашої ери до 300 року нашої ери.

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На думку вчених, відкриття дозволить більше дізнатися про розвиток культури в оазисі Сіва, який розташовується в 50 кілометрах від місця розкопок і в 560 кілометрах від Каїра. Оазис являє собою ізольоване людське поселення, в якому на даний час проживає 23 тисячі осіб. Вважається, що люди живуть тут вже 12 тисяч років, проте перші згадки відносяться до часів правління Третього перехідного періоду в історії Єгипту (1075-656 року до нашої ери).

Оскільки храми зазвичай ставали центрами поселень, археологи вважають, що подальші розкопки дозволять знайти будинки священиків і з'ясувати, чому храм побудований в греко-римському стилі. У часи елліністичної та римської культур люди зазвичай будували храми, традиційні для Стародавнього Єгипту.