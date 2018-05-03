Тепла й мокра, як Агілера в новому кліпі: вчені розповіли про "пустелю", яка покривала молодий Марс

Води на "мокрому і теплому" ранньому Марсі було досить мало, що перетворювало деякі регіони планети в аналоги земних напівпустель та посушливих регіонів.

Вчені заявили, що молодий Марс був схожий не на Землю, а на Татуїн з кіносаги "Зоряні війни" або будь-яку іншу пустельну планету з фільмів і книг, вода на якій присутня, але в дуже невеликих кількостях.

Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature Geoscience, передає Риа Наука.

Нещодавні спостереження за Марсом за допомогою наземних телескопів показали, що за минулі 3,7 мільярда років Марс втратив цілий океан води, якої вистачило б для того, щоб покрити всю поверхню Червоної планети океаном товщиною 140 метрів. Куди зникла ця вода, вчені намагаються з'ясувати, вивчаючи стародавні марсіанські метеорити.

У ході нового дослідження вчені проаналізували те, наскільки сильно міг прогріватися ранній Марс при наявності великих і малих кількостей льоду на його поверхні.

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Як пояснюють вчені, головний недолік їх колег полягає в тому, що вони завжди припускали, що на Марсі присутні великі запаси водяного льоду, який покривав майже всю поверхню планети. Дослідники вирішили перевірити, що станеться, якщо зменшити ці льодові запаси до мінімально допустимого рівня, що не суперечить спостереженнями зондів і марсохода Curiosity.

Їх розрахунки показали, що в таких умовах Марс буде досить теплою планетою, на якій вода може існувати у рідкому або пароподібному вигляді на екваторі і в тропіках навіть у перші доби життя Сонячної системи, коли Сонце було на третину тьмяніше, ніж сьогодні.

З іншого боку, води на такому "мокрому і теплому" Марсі було досить мало. Типовий рівень опадів у найбільш вологих його регіонах не перевищував 100-200 міліметрів в рік, що перетворювало їх у аналоги земних напівпустель та посушливих регіонів.

Разом з тим, на думку вчених, і такої кількості дощів цілком вистачало, особливо під час інтенсивних вулканічних вивержень, що розтоплювали додаткові порції льоду, для формування тимчасових або навіть постійних річок, озер та інших потоків води, чиї сліди сьогодні можна побачити на Марсі.

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