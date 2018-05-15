Google замінить Google Drive новим сервісом

Корпорація також має намір запустити цілодобову службу підтримки клієнтів сервісів Google.

Технологічна компанія Google вирішила провести ребрендинг хмарного сховища Google Drive (Google Диск).

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За даними видання TechCrunch, оновлений сервіс отримає назву Google One, а ціни на його використання знизяться.

Так, у США з'явиться новий тарифний план за $2,99 в місяць за 200 ГБ, ціни на зберігання до 2 ТБ знизяться до $9,99 на місяць (зараз - $19,99).

Користувачі Google One, в свою чергу, зможуть ділитися доступним простором в сховищі з членами сім'ї (до п'яти осіб).

Корпорація також має намір запустити цілодобову службу підтримки клієнтів сервісів Google. Раніше така опція була доступна тільки користувачам акаунтів G Suite.

За словами директора продукту Google One Ларісси Фонтейн, передплатники сервісу також зможуть скористатися спеціальними пропозиціями, які будуть включати в себе знижки на інші платні сервіси і навіть готелі.