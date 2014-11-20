Вчені США розробили контактні лінзи з функцією відео

Про технології повідомляється в журналі Nano Letters, пише Лента.ру.

Майкл МакАлпайн з Прінстона і його колеги розробили 3D-принтер, що друкує контактні лінзи з п'яти шарів, один з яких випромінює світло на поверхню ока. Самі лінзи виготовляються з прозорого полімеру, всередині якого встановлено кілька компонентів: світлодіоди з нанорозмірних квантових точок, проводка з срібних наночастинок і органічні полімери (вони виступають в ролі матеріалу для мікросхем).

Найскладніше, за словами МакАлпайна, було вибрати хімічні речовини, здатні забезпечити міцний контакт шарів одне з одним. Іншою складністю була унікальна форма очних яблук у людей: інженерам довелося стежити за виготовленням контактної лінзи за допомогою двох відеокамер, щоб забезпечити її сумісність з оком пацієнта).

Очікується, що нова розробка буде корисною передусім для пілотів: контактні лінзи будуть передавати безпосередньо на око інформацію про хід польоту. Крім того, лінзи можна буде поставити датчики, що виявляють хімічні біомаркери втоми очей.

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Інші вчені сумніваються в практичній цінності розробки: необхідна для включення дисплея на світлодіодах напруга занадто висока, вважає фізик Реймонд Мюррей (Raymond Murray) з Імперського коледжу Лондона. Крім того, необхідно забезпечити безпеку матеріалів. Відомо, наприклад, що селенід кадмію, з якого виготовляють квантові точки, дуже шкідливий для здоров'я.