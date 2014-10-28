YouTube планує ввести платну підписку на ролики без реклами

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал організаторів заходу Re/code.

Такий крок надасть користувачам більше вибору між різними варіантами споживання відеоконтенту, тим більше, що в теперішній час все частіше люди дивляться відео саме через програми на мобільних пристроях, зазначила Воджицки.

Схожий механізм зараз працює в мобільних додатках: користувач може завантажити безкоштовний сервіс або гру на свій пристрій з показом реклами, або заплатити невелику суму за версію без реклами. В даний час, за словами Воджицькі, компанія думає над тим, як можна реалізувати цю ідею на YouTube.

Читайте такожGoogle розробить дитячі версії YouTube і Gmail - ЗМІОдним з перших прикладів безрекламної підписки може стати музичний сервіс, розповіло джерело The Wall Street Journal.

Про плани YouTube зі створенню музичного онлайн-сервісу, який доповнить основний відеохостинг, стало відомо в червні цього року. Він буде називатися YouTube Music Key, а плата за користування ним складе 10 доларів в місяць.

Також YouTube почав домовлятися з правовласниками щодо їх участі у створенні підписних каналів для майбутнього відеосервісу, який спеціалізується на певних видах контенту, таких як, наприклад, новини, розповіло джерело газеті. Нововведення буде доповнювати нині існуючу основну модель використання YouTube з рекламою.

Сюзан Воджицькі - колишній топ-менеджер Google, яка займалася довгі роки рекламним напрямком в компанії. У лютому цього року вона очолила відеохостинг, який Google купила в 2006 році за 1,65 мільярда доларів.