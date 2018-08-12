NASA запустило зонд Parker, який вперше увійде в сонячну атмосферу (відео)

Місія запланована на вісім років, проект оцінюється в 1,5 млрд доларів.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) здійснило в неділю запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця.

Про це повідомляє NASA.

Запустили зонд за допомогою важкої ракети-носія Delta IV, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал.

Американські вчені розраховують, що зонд надасть їм нові дані про процеси в сонячній атмосфері. Наприкінці своєї місії, запланованої на вісім років, він наблизиться до єдиної зірки Сонячної системи на відстань близько 6 млн кілометрів, першим зі створених на Землі апаратів зайде в сонячну атмосферу. Раніше жоден космічний корабель не наближався так близько.

Проект оцінюється в 1,5 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця був запланований на 11 серпня, але спочатку його перенесли на 30 хвилин через перевірки стану передачі даних, а потім відклали на добу.