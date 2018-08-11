NASA відклало запуск зонда для дослідження Сонця
Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відклало запланований на сьогодні, 11 серпня, запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця.
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Як повідомило NASA в "Твіттері", пуск повинен відбутися вранці 12 серпня. Причини перенесення старту не уточнюються.
Зонд буде запущений за допомогою ракети-носія Delta IV з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Місія Parker Solar Probe повинна тривати вісім років. За допомогою зонда американські вчені сподіваються отримати нову інформацію про процеси в сонячній атмосфері. В ході своєї місії зонд повинен наблизитися до Сонця на максимально близьку відстань - близько 6 млн км.
This morning's launch of a @ulalaunch#DeltaIV Heavy rocket carrying the #ParkerSolarProbe spacecraft was scrubbed. The launch is planned for Sunday, Aug. 12. Details: https://t.co/0BhSpVA9oZpic.twitter.com/QQWZv2gKo0— NASA (@NASA) 11 серпня 2018 р.