Американські військові випробували робота-акулу (відео)

У США завершили випробування підводного робота GhostSwimmer. Як повідомляє прес-служба американських ВМС, випробування пройшли успішно при різних погодних умовах, передає Lenta.ru.

GhostSwimmer схожий на велику рибу і був розроблений компанією Boston Engineering в рамках проекту Silent NEMO, спрямованого на вивчення можливостей біомімікрії при створенні підводних безпілотних пристроїв. Апарат досягає півтора метри у довжину, важить близько 45 кілограмів і зовні нагадує акулу. Він може занурюватися на глибину від 25 сантиметрів до 91 метра.

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За словами топ-менеджера Boston Engineering Майкла Руфо, GhostSwimmer веде себе у воді подібно рибі і пересувається відносно безшумно за рахунок горизонтальних рухів хвостом. Як зазначається, робота оснащено потужним акумулятором, він може працювати автономно. Крім того, пристроєм можна керувати за допомогою кабелю довжиною 152 метра за допомогою ноутбука. Кабель також дозволяє миттєво завантажувати отримані роботом дані - при автономному використанні GhostSwimmer необхідно діставати з води для скачування інформації.

Використовувати робота-рибу планується для розвідувальних операцій різного типу, а також обстеження кораблів і підводних об'єктів. Терміни можливого прийняття GhostSwimmer на озброєння не уточнюються.

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Раніше в інтересах Пентагону було випробувано кілька роботів, зроблених за образом і подобою тварин. Серед них робот-гепард, робот-черв'як, робот-колібрі, робот-собака, робот-тарган і робот-блоха.