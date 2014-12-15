ВМС США показали відео випробувань лазерної гармати

На відео за допомогою цього виду зброї знищується ціль на човні під час руху і безпілотний літальний апарат. Випробування відбувалися в Перській затоці з вересня по листопад 2014 року, повідомляє Медуза.

Читайте такожСША відмовляються від ракет на користь лазерної зброїГармата керують через контролер, схожого на той, за допомогою якого грають на відеоприставці. Постріли лазера невидимі. Лазерна зброя, розроблена на замовлення ВМС США, здатна знищувати невеликі цілі на зразок човнів і безпілотників, однак з більшими об'єктами вона вже не може впоратися. Дальність застосування гармати - трохи більше кілометра. Вартість одного пострілу складає менше одного долара.