Apple закрила доступ до російського онлайн-магазину

Раніше партнери Apple повідомили «Стрічці.ру», що очікують підвищення цін на продукцію американської компанії у зв'язку зі зміною курсу рубля.

Читайте такожГодинник від Apple надійде в продаж на початку наступного року

Через зростання курсу долара вартість iPhone 6 і 6 Plus в Росії стала нижче європейської (від 40 тисяч рублів або від 440 євро за поточним курсом, а в ЄС iPhone коштує від 700 євро) і американської. Така ситуація зробила продаж iPhone в Росії вигідною для покупців, але малоприбутковою для Apple. При цьому, згідно з користувацькою угодою, у разі підвищення цін в інтернет-магазині Apple все вже зроблені замовлення виконуються по старій вартості.

Останній раз компанія закривала російський онлайн-магазин перед підвищенням цін на техніку Apple приблизно на 25 відсотків.