Apple відмовилася від карт Google
13:16, 15 грудня 2014Наука та IT
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Apple повністю відмовилася від картографічних послуг компанії Google.
Apple відмовилася від послуг Google Maps
Apple повністю відмовилася від послуг компанії Google, яка надає картографічну інформацію для веб-версії сервісу "Знайти iPhone".
Тепер для відповідного розділу на сайті icloud.com використовуються власні карти Apple.
Читайте такожКапіталізація Apple перевищила 700 мільярдів доларівТакож компанія відкрила в онлайн-магазині AppStore новий розділ, присвячений найкращим додатками 2014 року.
Про ці та інші новини йдеться у свіжому випуску Новин Apple.
Новини Apple №54 Осіб 2014 року, iOS 8.2 beta 2, iOS 8.1.2 і багато іншого
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