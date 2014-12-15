Apple відмовилася від карт Google

Apple повністю відмовилася від послуг компанії Google, яка надає картографічну інформацію для веб-версії сервісу "Знайти iPhone".

Тепер для відповідного розділу на сайті icloud.com використовуються власні карти Apple.

Читайте такожКапіталізація Apple перевищила 700 мільярдів доларівТакож компанія відкрила в онлайн-магазині AppStore новий розділ, присвячений найкращим додатками 2014 року.

Про ці та інші новини йдеться у свіжому випуску Новин Apple.