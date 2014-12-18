Опубліковано добірку найбільш вражаючих відео 2014 року

Режисер та актор Люк Бержерон об'єднав 233 найбільш вражаючих та популярних відео 2014 року в ролик, який триває майже сім хвилин.

Відео режисер опублікував на своєму каналі в Youtube.

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Більшу частину відео займають екстремали - підкорювачі висот: парашутисти, руфери, лижники. Крім цього, у кліп також увійшли танцюристи та добірка вірусних роликів цього року.

Кожен фрагмент ролика пронумеровано, тому його можна знайти та подивитися окремо у створеному режисером списку.

Зазначимо, що Бержерон створює такі добірки вже всьоме.