Опубліковано добірку найбільш вражаючих відео 2014 року
11:53, 18 грудня 2014Наука та IT
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Режисер вже всьоме створює добірки найпопулярніших відео.
У добірці відео значну частину займають екстремали / Скріншот
Режисер та актор Люк Бержерон об'єднав 233 найбільш вражаючих та популярних відео 2014 року в ролик, який триває майже сім хвилин.
Відео режисер опублікував на своєму каналі в Youtube.
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Більшу частину відео займають екстремали - підкорювачі висот: парашутисти, руфери, лижники. Крім цього, у кліп також увійшли танцюристи та добірка вірусних роликів цього року.
Кожен фрагмент ролика пронумеровано, тому його можна знайти та подивитися окремо у створеному режисером списку.
Зазначимо, що Бержерон створює такі добірки вже всьоме.
Відео Luc Bergeron
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