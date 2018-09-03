MasterCard передає дані про покупки клієнтів Google - ЗМІ

Причому інформація стосується не тільки онлайн-покупок, але і придбання товарів у магазинах роздрібної торгівлі.

Інтернет-гігант Google і платіжна система MasterCard уклали таємну угоду про передачу історії фінансових трансакцій користувачів.

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Причому, як повідомляє Bloomberg, інформація стосується не тільки онлайн-покупок, але і придбання товарів у магазинах роздрібної торгівлі, передає kommersant. Знайомі з ходом справи джерела агентства повідомили, що переговори з MasterCard тривали близько чотирьох років, сума угоди при цьому склала всього $1 млн. В ході узгодження умов компанії також обговорювали можливість розподілу виручки від реклами.

Паралельно з MasterCard інтернет-гігант також вів переговори з іншими платіжними системами, однак поки невідомо, чи вдалося укласти подібні угоди.

Завдяки домовленостям тепер рекламодавці Google можуть отримати можливість аналізувати інформацію про те, чи купували клієнти платіжної системи MasterCard товари, які рекламувалися пошуковою системою.

Представники компаній відмовилися від коментарів, зазначивши, що особисті дані користувачів ніколи не розкривалися.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця агентство AP опублікувало результати розслідування про зберігання даних про місцезнаходження користувачів. Ці дані зберігалися, навіть якщо користувачі вибрали режим, при якому історія розташування не повинна запам'ятовуватись.Місцезнаходження зберігалося при роботі сервісів Google Maps, погодних віджетів, а також запитів у пошуковику.