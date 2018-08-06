Google Maps тепер показує Землю круглою, а не пласкою

Новий картографічний сервіс дає змогу відображати країни та континенти в їх реальних розмірах.

Компанія Google завершила робот над своїм картографічним сервісом Google Maps і тепер він відображає Землю не в пласкій проекцій, а у вигляді Земного шару.

Про це повідомляє Mind.ua з посиланням на Engadget.

Користувачам не одразу вдасться побачити зміни, для цього необхідно, спершу, значно зменшити масштаб, щоб побачити світ у більш реалістичному вигляді.

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«В 3D режимі в Google Maps, проекція Гренландії не є однаковою за розмірами з Африкою», – зазначила компанії у Twitter.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d — Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018

Google посилається на те, що за допомогою пласкої проекції неможливо відобразити реальні розміри деяких регіонів планети. Проекція Меркатора, яка використовувалась раніше, дозволяла показувати правильну форму країн та континентів, але збільшувала ті області, які знаходяться далі від екватору. Таким чином, Гренландія виглядала за розмірами як Африка, в той час як насправді вона є набагато меншою – всього 836 300 квадратних миль у порівнянні із 11,73 млн квадратних миль Африки. Тепер цю проблему усунено.

Видання повідомляє, що поки сервіс Globe Mode не доступний на мобільних пристроях, але працює з усіма браузерами. Включно із Chrome, Edge та Firefoх.