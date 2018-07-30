Смартфон Google Pixel 3 XL показали на фото

Компанія Google відмовилася від двокольорової схеми оформлення пристроїв.

Джерело продемонструвало новий смартфон від Google з одинарної камерою і повністю білою задньою панеллю.

Фотографія нового флагманського пристрою Google з'явилася на форумі розробників XDA Developers, пише "Новое время".

Знімок нового гаджета розмістив користувач під ніком dr.guru. Він зазначив, що Pixel 3 XL отримає виріз у верхній частині екрану і масивну нижню рамку. За його словами, розміри моделей Google Pixel 3 XL і 2 XL майже однакові.

Знімок задній панелі показує, що компанія Google відмовилася від двокольорової схеми оформлення пристроїв. Також на знімку видно сканер відбитків пальців і одинарну основну камеру, що зараз стало вже рідкістю для флагманських гаджетів.

У той же час, інші розробники відзначають, що це - не остаточний варіант пристрою.

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"Я дійсно дуже сподіваюся, що Pixel 3 XL буде виглядати так, тоді у мене не буде спокуси апгрейда. Якщо серйозно, це лише один з десятків потенційних фінальних прототипів. Просто перегляньте відео про те, як змінювалося перше покоління Pixel, перш ніж перейти до остаточного дизайну. Google не настільки дурний", - підкреслює учасник форуму під ніком praveen6585.

Принаймні одна з версій Pixel 3 отримає 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 64 ГБ. Також джерела повідомляють про процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ - вбудованої. Крім того, від Google чекають поновлення обох камер і роботу на Android P прямо з коробки.

Велика ймовірність, що Pixel 3 і Pixel 3 XL будуть, за традицією, показані компанією Google 4 жовтня 2018 року. Це означає, що поставки пристроїв почнуться через пару тижнів після анонса, приблизно 19 жовтня поточного року.