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Повернення легенди: Sony відродить першу PlayStation (відео)

13:06, 19 вересня 2018
Наука та IT
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Приставка буде виконана в стилі першої Sony PlayStation 1994 року випуску / скрипшот

Приставка буде виконана в стилі першої Sony PlayStation 1994 року випуску. Проте, в порівнянні з оригіналом, вона стане в два рази меншою і не буде підтримувати диски.

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В пам'ять консолі завантажено 20 ігор, серед яких Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 та інші.

Розширити колекцію ігор буде неможливо. У комплекті йде також HDMI кабель, провід USB для підключення до живлення і два геймпада.

Продажі в Європі почнуться 3 грудня. Вартість приставки складе 100 доларів.

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Теги: #ігри#позов проти Sony