Повернення легенди: Sony відродить першу PlayStation (відео)
13:06, 19 вересня 2018Наука та IT
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В пам'ять консолі завантажено 20 ігор, серед яких Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 та інші.
Приставка буде виконана в стилі першої Sony PlayStation 1994 року випуску / скріншот
Sony анонсувала перевидання оригінальної консолі PlayStation. Ролик з приставкою був опублікований на офіційному YouTube-каналі компанії.
Приставка буде виконана в стилі першої Sony PlayStation 1994 року випуску. Проте, в порівнянні з оригіналом, вона стане в два рази меншою і не буде підтримувати диски.
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В пам'ять консолі завантажено 20 ігор, серед яких Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 та інші.
Розширити колекцію ігор буде неможливо. У комплекті йде також HDMI кабель, провід USB для підключення до живлення і два геймпада.
Продажі в Європі почнуться 3 грудня. Вартість приставки складе 100 доларів.
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