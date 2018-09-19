Повернення легенди: Sony відродить першу PlayStation (відео)

В пам'ять консолі завантажено 20 ігор, серед яких Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 та інші.

Sony анонсувала перевидання оригінальної консолі PlayStation. Ролик з приставкою був опублікований на офіційному YouTube-каналі компанії.

Приставка буде виконана в стилі першої Sony PlayStation 1994 року випуску. Проте, в порівнянні з оригіналом, вона стане в два рази меншою і не буде підтримувати диски.

Читайте такожУ стилістиці Людини-павука: Sony представила нову PlayStation 4 Pro

В пам'ять консолі завантажено 20 ігор, серед яких Tekken 3, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 та інші.

Розширити колекцію ігор буде неможливо. У комплекті йде також HDMI кабель, провід USB для підключення до живлення і два геймпада.

Продажі в Європі почнуться 3 грудня. Вартість приставки складе 100 доларів.