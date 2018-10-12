Голограма Емі Вайнхаус відправиться у світове турне

Зображення співачки буде проектуватися на сцену перед живим оркестром, який буде супроводжувати голос з її оригінальних записів.

Шанувальники покійної британської співачки Емі Вайнхаус, чия передчасна смерть в 2011 році у віці 27 років потрясла музичний світ, зможуть знову побачити її на концертних майданчиках у вигляді голограми.

Про це розповів її батько, повідомляє Reuters.

Голограма відправиться в світовий концертний тур в 2019 році та, за задумом продюсерів, буде гастролювати три роки. Шоу триватиме від 75 хвилин до 110 хвилин.

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Зображення співачки буде проектуватися на сцену перед живим оркестром, який буде супроводжувати голос з її оригінальних записів.

Батько співачки сказав, що всі гроші, які сім'я отримає від шоу підуть до Фонду Емі Уайнхаус, який був заснований після її смерті, щоб допомогти молодим людям, які страждають наркоманією.

Щоб створити голограму, розробники наймуть актрису, яка буде імітувати сценічні рухи Емі Вайнхаус.

Відео AmyWinehouseVEVO

Нагадаємо, Емі Вайнхаус померла від алкогольного отруєння у липні 2011 року в своєму лондонському будинку у віці 27 років. Співачка, відома такими хітами, як "Rehab" і "Back to Black", протягом більшої частини своєї кар'єри боролася з алкогольною та наркотичною залежністю.