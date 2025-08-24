Актор та майстер бойових мистецтв Марк Дакаскос відвідав країну-агресорку.

Американський актор Марк Дакаскос приїхав на кінофестіваль до РФ. Відео його прогулянки московськими вулицями виклали в пропагандистських пабліках.

Судячи з відео, актор радіє перебуванню у країні-агресорці. Він сказав, що до того був там у 1996 році, але "любить" столицю РФ.

Раніше Дакаскос не висловлював прихильності до росіян. Проте, й не засуджував війну і не був активним учасником акторського руху, який підтримує Україну.

Відео дня

Наразі він не такий популярний, як у 1990 роках, коли знімався у бойовиках, демонструючи спортивну статуру та навички бойових мистецтв. Проте, ролі у відомих проєктах продовжував отримувати й в останні роки. Зокрема, став головним злодієм у бойовику "Джон Вік 3". Окрім того, був ведучим популярного кулінарного шоу "Iron Chef America".

Інші скандальні гості росіян

Як писав УНІАН, у Москві стартує тиждень кіно, на який запросили голівудського оскароносного режисера Вуді Аллена та прокремлівського режисера з Сербії Еміра Кустурицю, який нещодавно знявся в релігійному проєкті дружини українського зрадника Віктора Медведчука.

Повідомляється, що Вуді Аллен виступить онлайн у неділю, і особисто не приїжджатиме до РФ. Модеруватиме його сесію відомий путініст Фьодор Бондарчук.

Додамо, що останнім режисера, який одружився на власній падчерці Сун-І Превен, ігнорують у Голівуді, а багато відомих акторів публічно відмовилася від співпраці з ним.

Причина – скандал з його другою падчеркою Ділан Ферроу. Під час руху #MeToo вона звинуватила його у домаганнях до неї у ранньому дитинстві. Однак звинувачення не були доведені у суді. Матір обох дівчат та колишня дружина Аллена також говорила, що стосунки режисера з Сун-І почалися тоді, коли вона відвідувала середню школу.

Вас також можуть зацікавити новини: