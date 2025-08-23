Він послідовно висловлюється на підтримку країни.

Американський письменник Стівен Кінг, також відомий як Король жахів, вкотре підтримав Україну у війні з російськими окупантами.

22 серпня письменник опублікував у мікроблозі X звернення до своїх підписників. У кадрі - сам Кінг та його собака Моллі. 77-річний автор бестселерів закликав читачів дивитися на телеканалі MGM+ фінал міні-серіалу "Інститут", який зняли на основі його однойменного роману.

Українці одразу помітити, що Кінг одягнув світшот з жовто-блакитною мапою та написом "Україна", тож почали дякувати йому за підтримку:

"Наш козак!".

"Дякую за підтримку України. Я безмежно вдячна вам за це. Дуже важливо, коли твій кумир є також хорошою людиною".

"З любов'ю з України".

"Дякую вам і Моллі за підтримку!".

Позиція Кінга по війні в Україні

Як відомо, Стівен Кінг відкрито підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року він опублікував у соцмережах фото в футболці з написом "I STAND WITH UKRAINE". Пізніше він оголосив про відмову продовжувати співпрацю з російськими видавцями.

Також Кінг підтримав український наступ у Курській області, написавши в одному з постів: "Росіяни отримують своє (і заслужили це). Врешті-решт, саме вони почали це".

Також письменник неодноразово висловлював різку й відверту критику на адресу президента США Дональда Трампа. Ще у 2016 році він зізнався, що страшенно боїться Трампа як президента, бо той апелює до страхів людей, аби здобути владу.

Не оминув він і нещодавню зустріч Трампа з Путіним на Алясці, зазначивши, що "Путін вважав Трампа дурнем".

