Під час перегляду серцебиття глядачів підскочило до рівня пілотів винищувачів.

Зовсім скоро на екрани вийде нова екранізація горору Стівена Кінга, і критики вже описують її як найкращу в історії. Фільм зняв режисер "Голодних ігор" Френсіс Лоуренс за романом "Довга прогулянка" (The Long Walk).

Сюжет історії місцями нагадує ті самі "Голодні ігри", адже також розповідає про випробування підлітків в альтернативному світі. За правилами щорічних змагань, спонсорованих штатом, 50 хлопців вирушають на марш, де учасника розстрілюють, якщо він рухається зі швидкістю нижче за 3 миль/год. Встановленого фінішу немає, а переможцем стане той, хто останнім залишиться на ногах.

Хоча прем'єра фільму ще попереду, вже відбулися закриті покази. На офіційному акаунті The Long Walk в Instagram опублікували відео з реакціями глядачів. Під час кіносеансу їм вимірювали пульс, і результати приголомшили навіть авторів стрічки: замість норми в 70-80 ударів на хвилину серцебиття присутніх підскакувало до позначки 200.

"Протягом перших 20 хвилин частота серцевих скорочень зросла більш ніж у 2,5 раза порівняно із середньою частотою в стані спокою... У найбільш напружений момент фільму частота серцевих скорочень перевищила 200 ударів на хвилину. Це еквівалентно навантаженню на організм пілота винищувача під дією сили тяжіння. Кожна смерть, кожен крок, кожен кілометр - глядачі витримували навантаження не тільки розумом, а й тілом", - зазначили творці "Довгої прогулянки".

Також своїми враженнями від екранізації роману Кінга поділилася продюсерка видання Collider Перрі Немірофф. Вона зазначила, що творці з повагою поставилися до першоджерела і змогли повністю передати атмосферу "Довгої прогулянки":

"Довга прогулянка" - це, без сумніву, один із найбільш емоційно насичених фільмів року. Я прочитала цю книгу кілька разів. Можна було б подумати, що я готова витримати теми і найболючіші моменти історії. Але ні. Я виснажена... Видно, що оригінальний матеріал був адаптований кимось, хто дійсно розуміє суть. Велика повага до [сценариста] Джей Ті Моллнера, а також до режисера Френсіса Лоуренса за те, що вони анітрохи не стримувалися, коли йшлося про те, наскільки жахлива "Довга прогулянка".

Хоррор "Довга прогулянка" - трейлер

Раніше УНІАН у деталях розповідав, що варто знати про антиутопію "Довга прогулянка" за Стівеном Кінгом від режисера "Голодних ігор".

Вас також можуть зацікавити новини: