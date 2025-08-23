Наразі невідомо, чи почалися вже зйомки.

Стрімінговий сервіс MGM+ оголосив про продовження серіалу жахів "Інститут" на другий сезон. Він складатиметься з восьми епізодів.

Новина з'явилася напередодні фіналу першого сезону, який вийде вже у неділю, 24 серпня. "Думаєте, що вам вдалося втекти з Інституту? Другий сезон вже скоро на MGM+", - йдеться у повідомленні сервісу в Instagram.

Шоу стало найуспішнішою прем'єрою в історії платформи та отримало схвальні відгуки за атмосферну адаптацію твору Стівена Кінга. Сам письменник, який є виконавчим продюсером серіалу, вже відреагував на новину в X:

Відео дня

"Іноді виграєш, просто показавши їм, що ти все ще готовий боротися. "Інститут" повернеться".

Керівник MGM+ Майкл Райт зазначив, що його команда дуже рада можливості продовжити та розширити моторошну подорож, а також ще глибше зануритися в таємниці "Інституту", пише Variety.

Серіал Інститут

Як відомо, новий серіал заснований на однойменному романі Короля жахів 2019 року. У центрі сюжету - підліток-геній Люк Елліс, якого викрадають і утримують у таємничому Інституті разом з іншими дітьми, що володіють надзвичайними здібностями.

Паралельно у сусідньому містечку колишній поліцейський Тім Джемісон намагається почати нове життя, але швидко виявляє, що спокою йому не буде.

Головні ролі виконують Бен Барнс ("Хроніки Нарнії", "Доріан Грей", "Тінь та кістка"), лауреатка премій "Еммі", "Тоні" і двох "Золотих глобусів" Мері-Луїз Паркер та син Мартіна Фрімена Джо Фрімен.

Виконавчим продюсером проєкту виступає сам Стівен Кінг, режисером і продюсером - Джек Бендер, сценаристом і продюсером - Бенджамін Кавелл, а виробництвом займається студія MGM+ Studios.

Вас також можуть зацікавити новини: