Хокінг вказав на найбільш вірогідну причину загибелі людства

За словами видатного фізика, головна загроза неминуча і від неї не можливо захиститися.

Причину загибелі людства британський фізик Стівен Хокінг описав у своїй останній книзі під назвою «Короткі відповіді на великі питання», яка вийшла друком цього тижня.

В ній він вказав на те, що за його життя NASA постійно вело спостереження за апокаліптичними астероїдами в космосі. І саме вони, на думку Хокінга, головна загроза як для людства, так і для будь-якої іншої розумної цивілізації у всесвіті, пише Daily Star.

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В своїх останніх роздумах фізик розмірковував над сценаріями, за яких життя більше не зможе існувати на Землі. Зокрема, серед таких сценаріїв він перелічив наслідки ядерної війни і незворотні кліматичні зміни. Але головна загроза ховається в далекому космосі.

«Всесвіт – дуже жорстоке місце. Зірки поглинають планети, наднові протонні зірки розповсюджують смертельне випромінювання по всьому космосі. Чорні діри зіштовхнуються між собою, а астероїди мчать зі швидкістю сотень миль на секунду. Гарантовано, що всі ці феномени не роблять космос дуже привабливим. Але саме через це ми і повинні освоювати його замість того, щоб лишатися на планеті. Зіткнення з астероїдом – це те, від чого у нас немає захисту», - пояснив фізик.

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«Останнє велике зіткнення з нами відбулося 66 мільйонів років тому і стало причиною зникнення динозаврів. І це станеться знову. Це не якась наукова фантастика, а факт, підтверджений законами фізики і вірогідності», - наголосив Хокінг.