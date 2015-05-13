Третина давньоєгипетських мумій тварин виявилися підробкою
Вчені з Університету Манчестера встановили, що близько третини мумій тварин стародавнього Єгипту не містять ніяких останків тварин, ще третина тільки частково заповнена органічними матеріалами.
Лише третина знайдених "опудал" являє собою справжніх муміфікованих тварин, пише "Навколо світу" До таких висновків учені прийшли, відсканувавши понад 800 мумій тварин, які були витягнуті з єгипетських катакомб в XIX–XX століттях. "Ми і раніше знали, що не всі мумії тварин справжні, але в ході дослідження виявили, що третина мумій взагалі не містять будь-яких останків тварин", - розповідає глава дослідження доктор Лідія Макнайт.
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Вчені пояснюють це тим, що виробники не встигали створювати мумії, які користувалися в стародавньому Єгипті великим попитом. На думку дослідників, продавці мумій не приховували їх складу, а покупці знали про те, якої якості мумію вони купують.
Всього археологи виявили в Єгипті 30 великих катакомб, забитих мільйонами мумій. "Відомо, що єгиптяни поклонялися богам у вигляді тварин, а їх мумії дозволяли встановити якийсь зв'язок із світом богів", - пояснює доктор Кемпбелл Прайс, куратор по Єгипту і Судану в Манчестерському музеї. Як правило кожне поховання присвячено одному виду тварин - собакам, кішкам, крокодилам, ірисам або мавпам. Вчені підрахували, що стародавніми єгиптянами було мумифицировано близько 70 млн тварин. Найбільший масштаб муміфікація тварин набула між 800 роком до нашої ери Римським періодом.