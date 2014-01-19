У Єгипті знайшли гробницю невідомого фараона

Американські вчені виявили в провінції Сохаг гробницю невідомого раніше фараона. За попередніми висновками вчених, він правив у Другій перехідний період Середнього царства, тобто приблизно в 1650-х роках до н. е. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Згідно з розшифрованими ієрогліфами на стіні гробниці, його звали Сенебкей. Ця знахідка має принципове значення для істориків, оскільки дозволить пролити додаткове світло на період правління Абидоської династії.

Судячи з гробниці, кажуть дослідники, Єгипет в ті часи переживав далеко не найкращі часи.

Сама мумія фараона лежала в дерев'яному саркофазі всередині гробниці, який був зроблений з кам'яних блоків. Тіло погано збереглася. Однак це не завадило встановити зріст Сенебкея - 185 см, що на ті часи було швидше винятком, ніж правилом. Поруч з мумією знаходилися поховальні посудини, однак ніякої царської начиння або статуеток, традиційно укладаються в гробницю, виявлено не було.

Цей факт, а також те, що мумія знаходиться в поганому стані і, судячи з усього, була раніше перенесена зі свого місця, дозволили археологам зробити висновок, що гробниця в давнину була розграблена.

Рік тому, в січні 2013 року, група італійських археологів виявила гробниці віком більше ніж 3 тис. років у Долині царів поряд з єгипетським містим Луксора. Відкриття було зроблено в ході розкопок під тим місцем, де знаходився і не зберігся до нашого часу заупокійний храм Аменхотепа II - сьомого фараона 18-ї династії, що правив приблизно в 1427-1401 роках до н. е.

У гробницях були знайдені залишки дерев'яних саркофагів і людські кістки, а також канопи - спеціальні посудини, що використовувалися для зберігання внутрішніх органів - прикрашені зображеннями чотирьох синів давньоєгипетського бога Гора.

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