Опозиційний Кабмін відкрив свій веб-сайт
19:08, 21 квітня 2008Наука та IT
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Віртуальний уряд заповнив віртуальний простір
Опозиційний Кабінет Міністрів відкрив свій сайт в Інтернеті.
Як передає кореспондент УНІАН, ознайомитися з діяльністю тіньового Кабміну можна за адресою www.okm.com.ua.
Опозиційний уряд має намір розміщувати на цьому сайті анонси, порядок денний своїх засідань і рішення, прийняті на засіданнях.
Крім того, на сайті розміщуються коментарі членів тіньового уряду, а також фотоматеріали, які ілюструють діяльність опозиціонерів.
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