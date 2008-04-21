Опозиційний Кабмін відкрив свій веб-сайт

Опозиційний Кабінет Міністрів відкрив свій сайт в Інтернеті.

Як передає кореспондент УНІАН, ознайомитися з діяльністю тіньового Кабміну можна за адресою www.okm.com.ua.

Опозиційний уряд має намір розміщувати на цьому сайті анонси, порядок денний своїх засідань і рішення, прийняті на засіданнях.

Крім того, на сайті розміщуються коментарі членів тіньового уряду, а також фотоматеріали, які ілюструють діяльність опозиціонерів.