Вчені виявили на Плутоні два потенційних кріовулкани

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт NASA.

"Це величезні гори з великими дірками на піках — на Землі ми називаємо їх вулканами", - сказав один із співробітників NASA Олівер Уайт.

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Повідомляється, що на Землі вулкани вивергають розплавлену породу, а на Плутоні, як очікується, вулкани вивергають водяний лід, азот, аміак або метан.

Як повідомляв УНІАН, вчені припускають, що, незважаючи на розміри і віддаленість від Сонця Плутон може бути активним і проявляти вулканічну діяльність. На це вказує зовнішній вигляд Рівнини Супутника (Sputnik Planum) — обледенілій рівнини шириною сотні кілометрів, яка позбавлена кратерів. Це означає, що якісь процеси оновлюють речовина поверхні над утворюються кратерами.