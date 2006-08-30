Mitsubishi випустила Lancer Evolution IX MR (фото)

Mitsubishi Motors розпочав продаж спортивного автомобіля Lancer Evolution IX MR на внутрішньому ринку Японії.

Абревіатура MR розшифровується як Mitsubishi Racing, і в цій версії Lancer EVO IX, за заявою виробників, став ще більш спортивним і безкомпромісним. На відміну від звичного Lancer EVO, версія MR традиційно випускається в двох типах кузова - седан і універсал. Версію MR від "звичного" EVO IX відрізняють оригінальні легкосплавні диски, аеродинамічний обвіс і алюмінієвий дах. У підвісці Lancer EVO IX MR використовуються спортивні пружини Eibach і амортизації Bilstein, які покращують керованість автомобіля в екстремальних режимах. Крім того, задній міжколісний диференціал Super AYC одержав більш "спортивні", в порівнянні з EVO IX, настройки. Також змінений алгоритм системи повного приводу AWC.

Lancer EVO IX MR випускається в чотирьох версіях - дві передбачені для машини з кузовом "седан", і дві - для універсала.

Двигун, Lancer EVO IX MR, є останнім поколінням знаменитого дволітрового турбомотора 4G63 DOHC. Інтер`єр салону оздоблений алькантарою, натуральною шкірою і металевими вставками. Сидіння замінені на спортивні "Recaro".

Лєнта.ру