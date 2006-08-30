Комісія назвала причину аварії ракети ”Дніпро”

Причиною аварії ракети "Дніпро" стало припинення роботи гідроприводу двигуна першого ступеня. Таким є остаточний висновок міжвідомчої комісії, який оприлюднив голова комісії академік Микола Анфімов.

"Причиною відмови двигуна першому ступеня стало короткострокове припинення роботи гідроприводу, який качає одне з сопел ракети. Гідропривід не працював протягом 27 сотих секунди", - сказав він.

За словами Анфімова, гідропривід припинив працювати тому, що "відбувся перегрів робочого тіла - гептилу", внаслідок чого відбулося порушення теплоізоляції.

Ракета-носій "Дніпро" з 18 супутниками була запущена 27 липня з космодрому Байконур. На 74 секунді польоту ракети сталося нештатне відключення двигуна першого ступеня, внаслідок чого "Дніпро" впав за 150 кілометрів на південний захід від Байконура.

РІА "Новости"