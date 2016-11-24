Вчені зможуть читати думки людей з хворобою, як у Хокінга (відео)

Фахівці розробляють прилад, який допоможе спілкуватися людям з боковим аміотрофічним склерозом. Від цієї хвороби страждає відомий фізик Стівен Хокінг. Спеціальний пристрій зможе зчитувати думки людини, яка не володіє своїми м'язами, а отже — не може говорити. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Це невиліковне захворювання кілька років тому знайшли в багатодітної матері Ханнеке. Спочатку жінка втратила можливість рухатися, а потім і говорити. Саме Ханнеке стала першою учасницею експерименту нідерландських вчених — їй вживили в мозок спеціальний платиновий імплант. Датчик сприймає електричні імпульси в її мозку. Комп'ютер пропонує Ханнеке вибрати певну букву з цілого ряду абетки, потім пропонує інший ряд. Так жінка може складати слова.

Зараз команда науковців працює над тим, щоб навчитися розпізнавати сигнали мозку, а також — навчити комп'ютер правильно на них реагувати.