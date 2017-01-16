Facebook посилить боротьбу з неправдивими новинами в Німеччині

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Минулого місяця ми оголосили про заходи боротьби з проблемою неправдивих новин у Facebook», – йдеться в повідомленні.

«Ці оновлення запрацюють в Німеччині в найближчі тижні», – мовиться в заяві.

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Facebook критикували через відсутність боротьби з неправдивими новинами в 2016 році під час президентських виборів в США. У Німеччині компанія посилює заходи боротьби з такими новинами напередодні майбутніх парламентських виборів, які відбудуться восени.

Німецькі політики попереджають, що популістські партії і іноземні держави можуть використовувати неправдиві новини, щоб спробувати вплинути на парламентські вибори і в Німеччині.

Потенційні неправдиві новини будуть позначатися, проте не будуть видалятися, якщо це не порушує правила Facebook.