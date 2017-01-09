Обама заявив, що недооцінив вплив дезінформації і кібератак

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC, передає РБК.

На питання журналіста, чи недооцінив глава США президента Росії Володимира Путіна, Обама відповів, що відразу дав вірну оцінку голові російської держави.

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«Я не думаю, що я недооцінював його, але вважаю, що я недооцінив, якою мірою в цій новій інформаційній епосі є можливість дезінформації, кібератак та інших дій впливати на наше відкрите суспільство, наші відкриті системи, втручаючись у наші демократичні практики, роблячи це, як мені здається, все швидше», — сказав американський лідер.

«Якщо ми не будемо пильні, то у зарубіжних країн буде можливість впливати на політичні дебати у США способами, які не могли бути можливими 10, 20, 30 років тому, частково через способи передачі новин і частково через те, що все більше людей скептично ставляться до основних новинних організацій, які кажуть, що все правда чи все брехня», — додав він.

Він підкреслив, що останнім часом в США спостерігається тенденція, що республіканці, експерти і журналісти, які виступають в публічному просторі, більше симпатій висловлюють російському президенту Володимиру Путіну, ніж своїм співвітчизникам у політичній сфері, оскільки вони є демократами.

«Так бути не повинно», — запевнив Обама, додавши, що ця ситуація викликає у нього занепокоєння.