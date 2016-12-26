В Єврокомісії закликали Facebook та Google боротися із фейковими новинами

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав такі корпорації як Facebook та Google докласти зусиль у боротьбі із містифікаціями в інтернеті та рейковими новинами. Про він заявив в інтерв’ю газеті Funke.

Голова ЄК заявив, що "достовірність – найбільш важливий для них (Facebook та Google) капітал".

За словами Юнкера, попри те, що європейці навчилися відрізняти брехню від правди, однак потрібно більше працювати, щоб запобігти впливу шахраїв на виборчі кампанії.

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Видання зазначає, що зокрема у Німеччині побоюються, що Росія могла б втрутитися у виборчій кампанії за допомогою неправдивих новин.

Нагадаємо, Керівництво соціальної мережі Facebook представило стратегію боротьби з великою кількістю фейкових новин, які вже призвели до політичних скандалів на виборах в США.

Для початку компанія полегшить користувачам можливість повідомити про появу фейкової новини. Якщо про неї заявить певне число користувачів, то новина буде спрямована на перевірку в інформагенції та інші сторонні компанії, які займаються фактчекінгом (перевіркою інформації).