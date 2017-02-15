Астрофізики відкрили гігантську радіогалактику

Вона - одна з найбільших серед відкритих дотепер, передає Phys.org з посиланням на arXiv.org.

Радіогалактика розташована на відстані близько 820 мільйонів світлових років від Землі, вона - частина великої системи галактик MSPM 02158. Крім того, астрономи припускають, що UGC 9555 поглинула мінімум одну велику галактику.

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У діаметрі об'єкт досягає 8,34 мільйона світлових років, що приблизно в 83 рази більше за Чумацький Шлях.

У дослідженні вчених зазначається, що особливістю радіогалактик є потужне радіовипромінювання. Наразі найбільшою радіогалактикою вважається J1420-0545, діаметр якої - 16 мільйонів світлових років.

Раніше астрофізикам з Японії, Швеції, Великобританії і Німеччині вдалося виявити галактику, в якій відносна частка кисню всього в десять разів менша, ніж у Сонця.