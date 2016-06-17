Вчені виявили найдальшу галактику, де є кисень і майже немає пилу

Дослідження опубліковане в журналі Science, а коротко про нього повідомляє видання EurekAlert, передає Лента.ру.

Галактика SXDF-NB1006-2 розташована на відстані 13,1 тисяч мільярда світлових років від Землі. Вперше вона була виявлена в 2012 році за допомогою японського телескопа Subaru, після чого в червні 2015 року детально досліджена обсерваторією ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

Читайте такожHubble отримав детальне зображення сейфертовської галактики

Якщо перша обсерваторія виявила випромінювання від водню, то другою вдалося дослідити випромінювання від частинок пилу та іонізованого кисню. Тим самим вчені виявили найдальшу галактику, що містить кисень і показали, що в такого роду системах майже немає пилу.

Дефіцит пилу і вуглецю має важливе значення для здатності випромінювання проникати всередину галактики і іонізувати її матерію. Відсутність пилу вчені пояснюють можливим вибухом наднової зірки або відсутністю холодних щільних хмар в міжзоряному середовищі.

Читайте такожNASA опублікувало фотографію корональної діри на Сонці

В період розвитку Всесвіту, який отримав назву "Темні віки" і тривав 0,38—550 мільйонів років після Великого вибуху, світ був заповнений воднем, гелієм і літієм, випромінюванням від них, а також реліктовим випромінюванням. Зірки і планети в цей період були відсутні.

Більш важкі елементи (вуглець і кисень) накопичувалися значно пізніше. На зміну "Темним вікам" прийшла епоха реіонізації, коли почали з'являтися перші зірки і їх скупчення, випромінювання від яких іонізувало водень. Робота вчених дозволила простежити цей проміжок еволюції Всесвіту.