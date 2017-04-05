В Україні за підтримки НАТО створять єдиний центр з кібербезпеки

16:56, 05 квітня 2017
Наука та IT
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Консультативну допомогу у створенні центру кібербезпеки надасть команда «білих» хакерів DCUA.

Ілюстрація REUTERS

Україна створить єдиний центр з кібербезпеки за підтримки фахівців інформаційної безпеки НАТО, консультантів турецької компанії HAVELSAN та спеціалістів НТУУ «КПІ», повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром».

Зазначається, що «Укрінмаш» вже розпочав підготовку до створення єдиного центру з кібербезпеки.

«10 років тому в Туреччині нами було створено найсучасніший центр кібербезпеки. В рамках українсько-турецької співпраці ми готові надавати консультації щодо створення навіть кращого проекту», – відзначив директор з кібербезпеки компанії HAVELSAN.

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За даними прес-служби, в обговоренні плану реалізації майбутнього проекту взяли участь представники РНБО, Міністерства оборони, СБУ, Держспецзв’язку, Департаменту кіберполіції, ГНО «Українська академія кібербезпеки» та центру реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT Cys, а також керівництво ДК “Укроборонпром” та ДП ДГЗІФ «Укрінмаш».

Окрім того, консультативну допомогу у створенні центру кібербезпеки надасть команда «білих» хакерів DCUA під керівництвом Миколи Ільїна, що за результатами минулого року очолила світовий рейтинг в сфері кібербезпеки.

«Весь процес має складатись з певної кількості етапів і першим має бути створення команди професіоналів, які поєднані однієї ідеєю» – зауважив заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності «Укроборонпрому» Денис Гурак.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент України Петро Порошенко затвердив Стратегію кібербезпеки України.

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Теги: #НАТО#хакери#кібербезпека