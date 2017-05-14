Вірус-здирник WannaCry поширився на 150 країн світу

Випадки зараження комп'ютерів вірусом-здирником WannaCrypt зафіксовані в 150 країнах світу, заявив глава Європолу — поліцейської служби Євросоюзу — Роб Уейнрайт, пише Медуза.

Жертвами вірусу, за даними Європолу, стали щонайменше 200 тисяч організацій, приватних осіб і компаній, включаючи найбільші корпорації.

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«Ми ніколи не бачили нічого подібного», — сказав Уейнрайт в інтерв'ю британському телеканалу ITV, повідомляє The Daily Star.

Голова поліції Євросоюзу підкреслив, що поки рівень загрози від вірусу не знижується. З початком робочого тижня в понеділок, 15 травня, попередив він, число заражених комп'ютерів може зрости.

Нагадаємо, вірус-вимагач почав поширюватися 12 травня і поширився на десятки тисяч комп'ютерів. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування.