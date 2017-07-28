Названа ринкова вартість космічної компанії Маска SpaceX

Ринкова вартість космічної компанії SpaceX, очолюваної американським підприємцем Ілоном Маском, становить 21 мільярд доларів. Про дані, представлені консалтинговою фірмою Equidate, повідомляє видання The New York Times.

У 2015 році капіталізація приватної компанії оцінювалася в 11 мільярдів доларів. Майже двократне зростання вартості SpaceX пов'язується із впровадженням багаторазових технологій і фактичним завоюванням ринку комерційних запусків, що підвищує її привабливість для інвесторів.

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У компанії відмовилися від коментарів. В даний час у розпорядженні SpaceX є багаторазові ракета Falcon 9 і вантажний корабель Dragon, плануються випробування надважкого носія і пілотованого апарату. До кінця 2017 року на частку компанії доведеться 45 відсотків світового ринку комерційних запусків.

The New York Times зазначає, що капіталізацію 20 мільярдів доларів подолали, крім SpaceX, такі молоді та діючі на глобальному ринку технологічні компанії, як американські Uber, Airbnb, Palantir і WeWork, а також китайські Didi Chuxing і Xiaomi.