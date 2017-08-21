Вчені назвали терміни загибелі людської цивілізації

12:45, 21 серпня 2017
Наука та IT
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Людська цивілізація загине від суперспалаху на Сонці.

Сонячні суперспалахи можуть повністю вивести з ладу навколоземні супутники і електричні системи / фото NASA / SDO

Керівник відділення астрономії Гарвардського університету Абрахам Лоеб і його колега Манасви Лінгам (США) оцінили строки, коли на Сонці спалахне руйнівний для людської цивілізації суперспалах. Відповідне дослідження доступно в бібліотеці електронних препринтів arXiv.org.

Суперспалахи, в результаті яких Сонце викидає в навколишній простір близько 1034 ерг, за оцінками вчених, відбуваються з періодичністю в дві тисячі років. Останній раз аналогічне явище відбулося в 775 році, його повторення очікується приблизно через 750 років.

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"Ми прийшли до висновку, що ризик від суперспалахів недостатньо оцінений, і що людство може стати свідком їхнього настання, що веде до руйнівних економічних і технологічних втрат, протягом близько тисячі років", — повідомляють у публікації автори.

Оцінки, наведені вченими, свідчать, що енергія сонячних суперспалахів полягає в інтервалі від 2×1034 до 6×1036 ерг, нижня межа цієї величини відповідає мінімальній шкоді екосистемі планети, але великої школи для створеної людиною інфраструктури.

Зокрема, сонячні суперспалахи можуть повністю вивести з ладу навколоземні супутники та електричні системи. В ході геомагнітної бурі 1859 року на планеті вийшли з ладу телеграфні системи, а північні сяйва спостерігалися навіть у приекваторіальних регіонах.

Найбільшу небезпеку сонячні суперспалахи представляють для озонового шару, який захищає біосферу від ультрафіолетового випромінювання. Надмірна радіація призводить до перегріву приповерхневих шарів атмосфери, пригнічення фотосинтезуючих організмів та деградації ДНК.

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Теги: #загибель людства#терміни загибелі цивілізації