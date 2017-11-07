Неспокійний листопад: Землю накрила тривала магнітна буря

Метеорологи прогнозують у листопаді магнітні бурі, які розпочнуться 7 листопада і триватимуть до 11 листопада без перерви. Очікується, що буде неспокійним також 15 листопада, передає DT.UA.

Так, 7 і 8 листопада очікуються слабкі магнітні бурі, 9 і 10 листопада сила геомагнітних збурень зросте, очікуються середні бурі, а 11 листопада знову очікується слабка магнітна буря. 15 листопада очікуються магнітосферні збурення.

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За словами вчених, магнітні бурі можуть стати причиною різкої зміни настрою, погіршення загального самопочуття й загострення хронічних захворювань. Особливо страждають люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Можливими реакціями організму людини на магнітні бурі є: головні болі, порушення сну, занепад сил, скачки тиску.

Як повідомляв УНІАН, найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня: на поверхні небесного світила сталося кілька спалахів надзвичайної яскравості, у бік Землі було випущено корональну речовину.