Потужний спалах на Сонці може викликати магнітну бурю на Землі

Новий потужний спалах на Сонці, що стався у неділю, 10 вересня, може зачепити магнітосферу Землі і викликати магнітну бурю 12-13 вересня. Про це повідомляє казахстанський Інститут іоносфери.

"Вчора, 10 вересня, на Сонці стався потужний спалах, аналогічний спалаху, що стався 6 вересня. Спостерігався потужний викид корональної маси, спрямований, в основному, на захід, однак він може зачепити магнітосферу Землі і викликати магнітну бурю 12-13 вересня", - йдеться в повідомленні Інституту іоносфери.

Вчені відзначили, що після спалаху на Сонці спостерігалося "сонячне цунамі" - хвиля речовини, "пройшла" по сонячному диску. Під час спалаху 10 вересня спостерігався потужний потік частинок високих енергій, який був зареєстрований не тільки на геостаціонарних орбітах, але і мережею наземних установок.

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Зараз фахівці спостерігають підвищення рівня радіаційної обстановки в навколоземному космічному просторі, "який буде тривати в найближчі дні".

"Потік частинок був настільки потужним, що частинки досягли рівня Землі, що спостерігається досить рідко. Останню подібну подію було зареєстровано в січні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час таких подій різко збільшується ймовірність збою супутникової електроніки. "Космонавти на МКС і пасажири авіалайнерів, траси яких розташовані на високих широтах, можуть отримати додаткову дозу опромінення за рахунок частинок сонячного походження. Під час таких подій авіакомпаніям рекомендовано змінювати авіатраси на більш низькоширотні, де потік частинок стає слабкішою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності пройшов 6-8 вересня, явище викликало сильну геомагнітну бурю.