Нову версію Android адаптують під екран із вирізом вгорі, як у iPhone X

Google готує оновлення для Android, яке буде враховувати можливість появи смартфонів із вирізом у верхній частині екрана.

Розуміючи, що новий тренд вже освічений і його «світанок» не за горами, компанія Google, якщо вірити джерелу, взялася відповідним чином допрацьовувати ОС Android.

Ресурс Bloomberg повідомляє, що Google готує оновлення для Android, яке, крім іншого, буде враховувати можливість появи смартфонів із вирізом у верхній частині екрана. Для таких моделей повинні бути свої нюанси в роботі з інтерфейсом, які й будуть реалізовані. Звичайно, багато виробників використовують власні оболонки, але Google повинна враховувати і появу відповідних пристроїв з «голою» ОС Android.

Читайте такожУ Google почали розробку аналогу сервісу Apple iMessage - ЗМІ

Крім цього, оновлення повинно принести більш тісну інтеграцію з голосовим помічником Google Assistant, поліпшену енергоефективність, а також спеціальні режими роботи нових типів пристроїв, на зразок апаратів з кількома екранами і складних смартфонів.

Як ми знаємо, нові смартфони Huawei P матимуть подібний елемент. Звичайно, можна згадати смартфон Essential Phone, а також апарати Sharp, у яких аналогічним чином реалізована камера, але, коли на ринок будуть виходити нові смартфони з вирізом у верхній частині екрана, всі будуть говорити, що це скопійовано у Apple.