Рейтинг продажів автомобілів в Україні

В Україні продажі нових автомобілів у травні ц.р. збільшилися на 23,9% порівняно з травнем 2006 року - до 42 тисяч штук.

Про це йдеться в повідомленні аналітичної групи AUTO-Consulting, яке має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Лідером українського ринку в травні 2007 року став "АвтоВАЗ" з результатом 23,8%, що майже на 1% краще за квітневі показники. Таким чином, ВАЗівським дилерам вдалося зламати негативну тенденцію скорочення власної частки ринку і відвоювати 1% ринкового простору у агресивних конкурентів.

Стабільно друге і третє місце на ринку дісталося Daewoo і Chevrolet. Четвертий результат на ринку продемонстрували ділери Mitsubishi, які не тільки поліпшили показники квітня, але і збільшили відрив від Toyota.

Стрімко ростуть продажі Hyundai. Від місяця до місяця корейські автомобілі підіймаються в популярності. Якщо в квітні вони випередили Opel, то в травні їм вдалося перевершити показник Skoda.

За підсумками травня Skoda зайняла 7-е місце. На восьмій строчці – ЗАЗ, чиї позиції атакують KIA.

Opel міцно влаштувався на 10-м місці з результатом 2,5% ринку.

Також в повідомленні вказано, що через дефіцит автомобілів зупинився переможний хід китайських марок на українському ринку.

Довідка УНІАН. За інформацією аналітичної групи AUTO-Consulting, продажі нових автомобілів в Україні в 2006 році збільшилися на 39,68% або на 106 тис. штук порівняно з попереднім роком - до 371,019 тис. штук (у 2005 році було продано 265,475 тис. штук автомобілів).