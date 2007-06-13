Євросоюз проти кібертерористів

Міністри внутрішніх справ та юстиції країн - членів Євросоюзу на засіданні в Люксембурзі домовилися вжити активних заходів для боротьби з кібертерористами, повідомила прес-служба Ради ЄС.

"Однією з головних цілей, поставлених перед Євросоюзом, є не допустити використання інтернету для радикалізації та посібництва тероризмові", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Міністри зазначили, зокрема, що прогрес у боротьбі з використанням інтернету як поля діяльності для терористів, був досягнутий завдяки діючій ініціативі, яка забезпечує обмін антитерористичною інформацією між Європолом і країнами ЄС.