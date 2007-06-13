Євросоюз проти кібертерористів
21:26, 13 червня 2007Наука та IT
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Міністри домовилися "не допустити" та "вжити заходів"
Міністри внутрішніх справ та юстиції країн - членів Євросоюзу на засіданні в Люксембурзі домовилися вжити активних заходів для боротьби з кібертерористами, повідомила прес-служба Ради ЄС.
"Однією з головних цілей, поставлених перед Євросоюзом, є не допустити використання інтернету для радикалізації та посібництва тероризмові", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Міністри зазначили, зокрема, що прогрес у боротьбі з використанням інтернету як поля діяльності для терористів, був досягнутий завдяки діючій ініціативі, яка забезпечує обмін антитерористичною інформацією між Європолом і країнами ЄС.
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