Підозрюють, що усі ці речі заховали у печері іще під час юдейського повстання проти Риму у 2 столітті нашої ери.

Древні сувої із біблійними надписами виявили ізраїльські археологи. Дослідники кажуть - їм може бути майже дві тисячі років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Знайти старожитності вдалося у пустельній печері неподалік Єрусалима. На шматках пергаменту грецькою мовою написані вірші із книги 12-ти малих пророків. Разом із сувоями вдалося розкопати уцілілий кошик та древні монети із зображенням пальм.

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Підозрюють, що усі ці речі заховали у печері іще під час юдейського повстання проти Риму у 2 столітті нашої ери.

Археологи кажуть, такі цінні знахідки у регіоні їм не траплялися більше як півстоліття.

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Автор: Денис Прядко