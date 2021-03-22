Незвичайна галактика знаходиться в сузір'ї Пегаса за 164 мільйони світлових років від нас.

Вчені отримали знімок незвичайної галактики NGC 7678 з одним рукавом.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії Hubble.

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Як повідомляється, NGC 7678 розташована приблизно за 164 мільйони світлових років від нас в сузір'ї Пегаса. Ця яскрава спіральна галактика, що має діаметр близько 115000 світлових років, аналогічна за розміром з нашою галактикою Чумацький Шлях. Її у 1784 році відкрив німецько-британський астроном Вільям Гершель.

Ця галактика занесена в каталог як Arp 28 і разом з шістьма іншими входить до групи "спіральні галактики з однією важкою рукою" (рукавом).

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Автор: Катерина Лиманська