Вчені отримали знімок незвичайної галактики NGC 7678 з одним рукавом.
Знімок був опублікований на сайті обсерваторії Hubble.
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Як повідомляється, NGC 7678 розташована приблизно за 164 мільйони світлових років від нас в сузір'ї Пегаса. Ця яскрава спіральна галактика, що має діаметр близько 115000 світлових років, аналогічна за розміром з нашою галактикою Чумацький Шлях. Її у 1784 році відкрив німецько-британський астроном Вільям Гершель.
Ця галактика занесена в каталог як Arp 28 і разом з шістьма іншими входить до групи "спіральні галактики з однією важкою рукою" (рукавом).
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